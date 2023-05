Arroz doce na sardinha? Eis as cinco mais belas sardinhas das Festas de Lisboa

Vieram sardinhas do Brasil e do Bangladesh, passando pela Escócia e pela Ucrânia. No total, foram 64 os países que quiseram participar na 13.ª edição do Concurso Sardinhas 2023, mas apenas cinco chegaram a sardinhas vencedoras: quatro submissões portuguesas e uma brasileira.

Este ano o mote era “Abril, Sardinhas Mil!” e quiseram participar 1593 artistas, com 3267 propostas. Os autores vencedores são Tiago Távora Veras (Brasil), Rita Martelo (Portugal), Luís Gil (Portugal), Eliza Borkowska (Portugal) e Marta Dias (também conhecida como misscocodasorte, de Portugal). As obras vencedoras vão andar pelos autocarros lisboetas durante o mês de Junho, fruto da parceria entre a EGEAC e a Carris.

Tiago Távora Veras apresentou uma sardinha inspirada nos famosos painéis de São Vicente, em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga. Nas palavras do criador, é uma sardinha que se faz “antiga e adentra o museu da arte para mostrar o que vai em sua barriga”.

Já Rita Martelo inspirou-se na obra Where's Wally? de Martin Handford — só que adaptado ao pequeno gato Kitty, perdido entre a massa de sardinhas em festa — para ilustrar as semanas de folia lisboetas. Entre o Castelo e o Cais das Colunas, está a resposta à pergunta: "Where’s Kitty?"

A ilustração de Luís Gil é inspirada por The Son Of Man de René Magritte: a icónica figura de chapéu foi substituída por uma outra, própria da cidade, Fernando Pessoa, e a maçã que cobre o rosto é substituída por uma sardinha "a tomar o lugar do nariz e do seu bigode inconfundível".

São Vicente Tiago Távora Veras Where's Kitty? Rita Martelo Fernando Pessoa meets René Magrite Luís Gil Sardinha Sushi Eliza Borkowska Um arroz-doce, faxavor Marta Dias (misscocodasorte) Fotogaleria São Vicente Tiago Távora Veras

Eliza Borkowska também trabalha o peixe como elemento principal da ilustração — só que, desta vez, está cru. A artista abraçou o carácter internacional do concurso e imaginou o que acontece “quando uma sardinha viaja para o Japão”.

E para terminar em grande só falta mesmo “um arroz-doce, faxavor”, obra de Marta Dias, que celebra a sobremesa portuguesa. Com um toque de "muita canela, cultura e memórias", Marta Dias apresenta uma sardinha recheada de uma sobremesa tipicamente portuguesa.

Organizado pela EGEAC, o concurso realizou-se entre 4 de Abril e 4 de Maio. Os interessados puderam participar em grupo ou individualmente, quer fossem portugueses ou não e puderam apresentar, no máximo, três propostas.

Texto editado por Inês Chaíça