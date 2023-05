Irmão de Paul Walker dá o nome do actor de Velocidade Furiosa ao filho recém-nascido

Paul, que interpretou a personagem de Brian O’Conner na saga Fast and Furious, morreu num acidente de viação em 2013.

Cody Walker, irmão de Paul Walker, que morreu “num trágico acidente de carro durante um evento beneficente para a sua organização Reach Out Worldwide”, em 2013, decidiu homenagear o malogrado actor, dando o seu nome ao filho recém-nascido.

“Paul Barrett (“Bear”) Walker nasceu no domingo, 30 de Abril, no Arizona, com 3,290 quilos”, noticiou a People. Um dia após o seu nascimento, Cody e Felicia decidiram dar o nome de Paul ao seu bebé.

“Em Novembro faz dez anos que perdemos o meu irmão, Paul, e senti que era a altura certa”, explicou Cody, adiantando que seria a última oportunidade para o fazer. “O meu irmão, Caleb, e eu já não vamos ter mais filhos. O meu irmão, Paul, chamava-se Paul William Walker IV, e esse nome remonta a quatro gerações (…). Era importante para mim que esse nome continuasse”, acrescentou.

Paul Walker, que interpretou a personagem de Brian O'Conner em Fast & Furious, morreu num acidente de viação em 2013, quando ocupava o lugar do passageiro. Na altura da sua morte, Paul ainda não tinha terminado as filmagens de Velocidade Furiosa 7. Para terminar o filme, os produtores recorreram a imagens geradas por computador e os dois irmãos de Paul, Caleb e Cody, foram chamados como duplos.

Foto O actor norte-americano Paul Walker sorri durante a estreia do filme Velocidade Furiosa 4, em Taipé, a 15 de Abril de 2009 REUTERS/Nicky Loh/arquivo

Cody é pai de uma menina de 5 anos, Remi Rogue, e de um menino de 2 anos, Colt. Recentemente, a filha de Paul, Meadow, fez uma participação especial no 10.º filme do franchise, nas salas nacionais desde 18 de Maio.

Velocidade Furiosa X, realizado por Louis Leterrier, volta a contar com Vin Diesel à cabeça de um elenco que inclui Michelle Rodriguez, Jason Statham, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena, Helen Mirren, Jason Momoa e a portuguesa Daniela Melchior. Curiosidade: as filmagens passaram pelas cidades portuguesas de Almada, Lisboa, Vila Real e Viseu.