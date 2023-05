Proeza de Seyboth Wild recorda êxitos passados do ténis brasileiro

O jogador do Paraná foi o grande herói do terceiro dia do torneio de Roland Garros, ao eliminar o russo Daniil Medvedev.

No mesmo court onde o seu compatriota Gustavo Kuerten conquistou três títulos do Grand Slam, Thiago Seyboth Wild tornou-se no primeiro tenista desde 2000 a derrotar um dos dois primeiros cabeças de série de Roland Garros na eliminatória inaugural do torneio. O tenista de 23 anos venceu Daniil Medvedev e sucedeu a “Guga” que, por duas vezes, eliminou um dos dois primeiros classificados no ranking mundial num major - a última das quais em Roland Garros, em 2004, diante de Roger Federer. Uma proeza conseguida na primeira ocasião em que Wild disputou um quinto set.

O brasileiro nascido há 23 anos em Marechal Cândido Rondon - no interior do Estado do Paraná, junto à fronteira com o Paraguai - é o campeão júnior do US Open de 2018 e o mais jovem brasileiro (e primeiro tenista nascido depois de 2000) a conquistar um título no ATP Tour - em Santiago do Chile, em 2020, derrotando na final Casper Ruud, então 38.º. Wild subiu então ao 113.º posto, mas veio a paragem competitiva causada pela pandemia e uma consequente depressão por não poder aproveitar o bom momento de forma. E durante esse período, a ex-companheira acusou-o de violência doméstica e psicológica, processo que ainda decorre nos tribunais e que Wild se recusou a comentar.

Em 2020, esteve a seis lugares de entrar no top 100. Chegou a Paris ocupando o 172.º lugar do ranking, mas com 33 encontros ganhos (em 43 realizados), todos em terra batida, a que somou mais três no qualifying. Embora nunca tivesse disputado um encontro em cinco sets, Wild aproveitou toda a confiança dessas vitórias e, com a ajuda dos milhares de adeptos presentes no Court Philippe Chatrier, derrotou Medvedev (2.º), por 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-4.

“Não tenho palavras para descrever o que senti quando ganhei, estava super-feliz. Sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida. Desde o sorteio que sabia que ia ser um encontro difícil, apenas tinha de acreditar em mim e no trabalho que venho fazendo”, afirmou Wild, que encerrou um embate de quatro horas e 15 minutos com um 47.º winner de direita (de um total de 69).

Até esta terça-feira, só dois jogadores tinham vencido o seu encontro de estreia num torneio do Grand Slam a um adversário do top 2: Ivo Karlovic, frente a Lleyton Hewitt, em Wimbledon (2003), e Mariano Zabaleta, com Petr Korda, em Roland Garros (1998).

Medvedev, vindo da conquista do seu primeiro título em terra batida - e logo o Masters 1000 de Roma -, voltou a confirmar o mau registo que detém em encontros em cinco sets: apenas três ganhos em 12. “Acho que não joguei mal, mas ele jogou bem. É sempre a mesma coisa: se ele continuar assim, no final do ano estará no top 30. Mas da última vez que eu disse isto sobre alguém, não aconteceu. Sinceramente, espero que seja ao contrário, senão vou pensar: ‘Porquê hoje?’”, ironizou o russo.