Miguel Oliveira em dúvida para o GP de Itália de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) reconheceu que ainda se sente "desconfortável" com a lesão no ombro sofrida no Grande Prémio de Espanha de MotoGP e não sabe se vai "correr em Mugello", no GP de Itália.

"O ombro não é fácil de recuperar. Estamos a fazer o que podemos com o fisioterapeuta para deixar o ombro em boas condições", revelou Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pelo site oficial do Mundial de MotoGP.

O piloto natural de Almada participou num evento promovido pela marca Aprilia, onde teve oportunidade de rodar com uma mota de competição, mas disse sentir-se "desconfortável" devido à lesão sofrida na queda com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) no GP de Espanha.

"Fiz algumas voltas para os fãs, mas senti-me desconfortável. Não sei se vou correr em Mugello. Vou esperar pela semana da corrida para saber. Quero regressar a 100 por cento e ser competitivo", frisou Miguel Oliveira.

O piloto luso, que já falhou o GP de França, a 14 de Maio, reconhece que a cada ausência perde ritmo de corrida. "Vai ser duro porque em cada corrida perde-se o ritmo. Temos de regressar de uma forma segura e sem pensar em lesões. Mas tenho de me sentir a 100 por cento", sublinhou.

O piloto português, que este ano trocou a KTM pela RNF Aprilia, já tinha sido abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda) na corrida principal do GP de Portugal, prova de abertura do Campeonato do Mundo, a 26 de Março, falhando a prova seguinte, na Argentina, por lesão.

Depois de ter regressado no GP dos Estados Unidos, voltou a ser colocado fora de prova na corrida principal do GP de Espanha, quarta ronda do calendário, que ditou a ausência do GP de França de 14 de Maio devido a uma lesão no ombro esquerdo.

A próxima ronda do campeonato, a sexta, será o GP de Itália, em Mugello, a 11 de Junho.