Golo de Sérgio Oliveira ajuda Galatasaray a conquistar o seu 23.º título turco

Um golo do médio português Sérgio Oliveira ajudou esta terça-feira o Galatasaray a sagrar-se campeão turco de futebol pela 23.ª vez, com a vitória por 4-1 no terreno do Ankaragucu, na 36.ª jornada.

De nada valeu ao Fenerbahçe, de Jorge Jesus, ter vencido na recepção ao Antalyaspor, por 2-0, graças aos golos do avançado equatoriano Enner Valência e do médio esloveno Miha Zajc, aos dois e 90+5 minutos, respectivamente.

O Galatasaray somou 82 pontos, mais cinco do que o Fenerbahçe, quando ambas as equipas têm apenas mais um jogo por disputar, no dérbi de Istambul, marcado para o próximo domingo, no terreno do já campeão.

O avançado argentino Mauro Icardi, emprestado pelo Paris Saint-Germain, colocou o Galatasaray na frente do marcador ao "bisar" aos sete e 38 minutos, depois do Ankaragucu ter empatado, aos 16 minutos, pelo angolano Milson.

Após o intervalo, os novos campeões turcos ampliaram o resultado com mais dois golos, por Baris Yilmaz, aos 73, e o último dos quais pelo internacional português Sérgio Oliveira, aos 78, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

Os "leões" de Istambul não conquistavam o campeonato há quatro épocas, enquanto o Fenerbahçe, que festejou o seu último título em 2014, tem ainda a possibilidade de arrebatar a Taça da Turquia, no próximo dia 11 de Junho, na final, frente ao Basaksehir.

O 23.º título do Galatasaray foi alcançado uma época depois de o clube ter terminado o campeonato na pior classificação da sua história, o 13.º classificado na época passada, quando o Trabzonspor se sagrou campeão.

Além das contratações de Mauro Icardi e Lucas Torreira, o clube reforçou-se ainda com o belga Dries Mertens, o português Sérgio Oliveira e o atacante Nicolo Zaniolo.