Francisco Neto divulga as eleitas de uma “selecção carregada de ambição”

Portugal vai participar pela primeira vez num Mundial de futebol feminino e já são conhecidas as eleitas de Francisco Neto. Não houve grandes surpresas na lista do seleccionador nacional, que seguiu quase à risca a convocatória para o último Europeu, em 2022, repetindo 19 dos 23 nomes. Também como já era esperado, o Benfica é a equipa mais representada nesta lista, com nove jogadoras, seguido do Sp. Braga (quatro) e do Sporting (três).

Na apresentação da convocatória, Francisco Neto destacou a continuidade da equipa que comanda desde 2014. "É uma selecção carregada de ambição, com muitas jogadoras que têm um percurso incrível. Este projecto não começou agora, começou há muito tempo. Estão aqui 12 jogadoras que já estão connosco desde 2017. Temos muita ambição e trabalhamos para que este momento se repita muitas vezes, que daqui a quatro anos estejamos a anunciar mais uma convocatória para o Mundial", referiu o técnico da selecção nacional, que está integrada no Grupo E com os Países Baixos (23 de Julho), Vietname (27 de Julho) e EUA (1 de Agosto).

Segundo revelou o seleccionador nacional, a equipa vai começar a trabalhar a 16 de Junho, tendo a partida para a Nova Zelândia agendada para 10 de Julho, cerca de duas semanas antes da estreia. Para Francisco Neto, não haverá problemas de adaptação, até porque a selecção portuguesa já esteve lá em Fevereiro passado para o play-off intercontinental que daria a inédita qualificação para o torneio.

"Queremos uma preparação no registo do Euro, vamos ter uma equipa masculina connosco durante os primeiros tempos. Na Nova Zelândia, vamos ter uma vantagem, já lá estivemos, sabemos o que nos espera de adaptação, fuso horário e clima vai correr optimamente", assinalou Francisco Neto, revelando que Portugal, para além do particular com a Ucrânia no Bessa a 7 de Julho, terá dois jogos de preparação à porta fechada, um com a Noruega e outro com um adversário ainda por definir.

O seleccionador português não definiu nenhuma meta em termos de resultados, mas garantiu que a equipa vai fazer tudo para que o país se sinta orgulhoso. "Um bom desempenho é que os portugueses se orgulhem de nós. Que tenham coragem para se levantarem às seis da manhã para verem um jogo da selecção. Já não há impossíveis, esta selecção quebrou todos esses impossíveis, ir a um Europeu e a um Mundial. Queremos chegar ao último dia a depender só de nós para seguir em frente", reforçou.

Para Francisco Neto, a qualificação para o Mundial é um sinal de que muita coisa tem corrido bem no futebol feminino em Portugal. "Temos cada vez mais jogadoras preparadas para as fases finais, estamos nas 32 melhores equipas do mundo, entre as 12 equipas da UEFA, estamos acima do nosso ranking FIFA [21.º, 14.º da Europa]. No que diz respeito à triagem, felizmente tem sido cada vez mais difícil escolher. Tivemos muitas discussões para fechar as 23 finais. Isto é fruto do aumento do número de praticantes e da qualidade, as nossas equipas de formação estão cada vez mais fortes."

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Patrícia Morais (Sp Braga) e Inês Pereira (Servette)

Defesas: Carole Costa (Benfica), Sílvia Rebelo (Benfica) Diana Gomes (Sevilha) Ana Seiça (Benfica) Catarina Amado (Benfica) Lúcia Alves (Benfica) e Joana Marchão (Parma).

Médias: Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Alavés), Tatiana Pinto (Levante), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Kika Nazareth (Benfica) e Ana Rute (Sp. Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sp. Braga), Telma Encarnação (Marítimo), Jéssica Silva (Benfica) e Diana Silva (Sporting).