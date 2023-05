FC Porto é quem mais pode queixar-se dos penáltis na I Liga

Segundo as análises semanais de Pedro Henriques no PÚBLICO, os “dragões” deveriam ter tido mais adversários expulsos e em matéria de penáltis também podem queixar-se um pouco mais do que os rivais.

O FC Porto foi, dos três “grandes”, o mais prejudicado pelas arbitragens no prisma disciplinar. Esta é a principal conclusão da análise aos erros de arbitragem na I Liga que terminou no fim-de-semana, uma contabilização feita pelo PÚBLICO com recurso às análises semanais de Pedro Henriques, ex-árbitro e especialista do jornal.