Quarta na TV: Mortágua, A Hora dos Lobos e a final da Liga Europa

CINEMA

A Hora dos Lobos

RTP1, 21h01

Estreia-se mais um telefilme do projecto Contado por Mulheres. Desta feita, é Maria João Luís quem está atrás das câmaras, a filmar um argumento de Mário Cunha que se inspira em Alcateia, o segundo romance Carlos de Oliveira.

Mariana Monteiro, João Nunes Monteiro e Vítor Correia ocupam os papéis principais da “história de um pescador, um homicídio e um destino improvável, tendo como pano de fundo Cantanhede dos anos 1940”, anuncia a RTP. Almeno Gonçalves, Paulo Manso, Lucinda Loureiro, Graciano Dias, Hélder Agapito, Pedro Moldão, António Fonseca, Sílvia Figueiredo, Vítor Oliveira e Sérgio Gomes juntam-se ao elenco.

Sacanas sem Lei

Fox Movies, 2h32

Um tenente lidera soldados norte-americanos escolhidos para aterrorizar os nazis. Uma actriz alemã famosa colabora com a Resistência Francesa. E uma rapariga judia sobrevive ao massacre da sua família. Os três cruzam-se na estreia de um filme de propaganda nazi, com um objectivo comum: a destruição do III Reich. Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Bruhl, Christoph Waltz (Óscar de melhor actor secundário), Mike Meyers, Michael Fassbender e Mélanie Laurent actuam no filme de Quentin Tarantino.

SÉRIE

About Sasha

Disney+, streaming

Chega à plataforma uma série francesa que aborda as dores de crescimento na perspectiva de uma pessoa intersexo. Para quem, à margem da obsessão do mundo com rótulos, só quer existir, as transições da adolescência ganham todo um outro significado. Sasha tem 17 anos e vai entrar num novo liceu. Depois de anos de criação (e de cirurgias) em conformidade com o género masculino que lhe foi atribuído à nascença, está prestes a abraçar a sua identidade como rapariga.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Eleita para substituir Catarina Martins na liderança do Bloco de Esquerda, com mais de 80% dos votos, Mariana Mortágua fala com o jornalista Vítor Gonçalves sobre o seu percurso, as suas causas e as expectativas que recaem sobre a sua actuação. Para já, garante continuidade com a antecessora e elege a oposição e a recuperação como as ideias-chave para o novo ciclo que se abre no partido sob a sua coordenação.

DOCUMENTÁRIOS

Madagáscar Desconhecida

Odisseia, 16h

Os lémures serão os mais conhecidos, mas não são os únicos animais com morada exclusiva em Madagáscar. Nesta ilha do Índico, ao largo da costa Sudeste de África, vivem dezenas de espécies endémicas. Mas o avanço da população humana sobre a floresta tropical ameaça cada vez mais a fauna e a flora locais. O documentário de Thomas Behrend parte à descoberta desse “mundo mítico à beira da extinção”, em dois episódios emitidos de uma vez.

Mais do Que Aparentam!

RTP2, 16h02

Os caprinos sábios são os protagonistas do primeiro episódio de um trio que promete “um encontro surpreendente com os animais da quinta”, capaz de revelar capacidades cognitivas que desafiam ideias pré-concebidas. Amanhã, entram em cena Os mistérios dos gansos. Na sexta, é a vez d’O coelho, talhado para sobreviver.

O Irão Visto do Céu

RTP2, 20h37

Entre paisagens naturais e humanas, que vão das imponentes montanhas aos desertos áridos, passando pelas cidades e pelos marcos históricos que foram berço de toda uma civilização, a minissérie documental “mostra um caleidoscópio do Irão de hoje”. É composta por dois episódios. O segundo é emitido amanhã.

DESPORTO

Futebol: Sevilha x Roma

SIC, 19h57

Directo. A final da Liga Europa decide-se hoje entre o Sevilha e o Roma, depois de terem deixado para trás, respectivamente, a Juventus e o Bayer Leverkusen. A equipa espanhola detém o recorde de troféus na Liga Europa: seis no total. Para José Mourinho, treinador da brigada italiana, esta pode ser a sexta vitória em provas da UEFA. A partida tem lugar no na Puskás Aréna, em Budapeste (Hungria), e é arbitrada pelo inglês Anthony Taylor.