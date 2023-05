Vladimir Pliassov não devia ter sido demitido sem ser ouvido, defendem especialistas

O antigo director do Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra, Vladimir Pliassov, deveria ter sido ouvido antes de receber o email a avisá-lo da rescisão imediata do seu vínculo com a instituição. Esta posição é defendida por juristas especializados em liberdade de expressão, que não vêem nos argumentos apresentados até à data pela Universidade de Coimbra uma justificação para o despedimento sumário. “A audição do visado só poderia ser dispensada se se provasse uma especial urgência, uma situação muito grave, em que o acto tivesse de ser imediato”, defende Sofia Pinto Oliveira, especialista em liberdade de expressão da Universidade do Minho.

