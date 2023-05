As imagens das chuvas fortes que inundaram Madrid

As fortes chuvas que caíram em Espanha provocaram inundações repentinas no sudeste e no leste do país desde o início da semana. Na capital, Madrid, foram registados 100 litros de precipitação por metro quadrado nas últimas 12 horas e as equipas de emergência tiveram de actuar em 16 locais.

De acordo com as informações das autoridades locais e da Direcção Meteorológica, a precipitação excessiva afectou Múrcia, Valência, Catalunha e Aragão, provocando a inundação de várias casas e empresas. Também foram arrancadas árvores, houve veículos arrastados pelas cheias e assistiu-se ao desmoronamento de estradas.

Depois de uma precipitação historicamente baixa em Março e Abril, Espanha registou um recorde de precipitação em Maio.

Os especialistas em meteorologia chamaram a atenção para o impacto das alterações climáticas e afirmaram que os fenómenos de precipitação intensa e de curta duração não resolvem o problema da seca, mas apenas provocam inundações.

Considerando os últimos dez anos, observa-se que as chuvas fortes e as tempestades com origem no Mediterrâneo e no Atlântico aumentaram significativamente em comparação com os anos anteriores, afirmaram.