P24. Falta de alojamento acessível é “um dos principais tormentos dos estudantes”

Nos últimos anos, têm surgido, sobretudo em Lisboa e no Porto, mais residências privadas, para colmatar a falta de oferta de residências públicas. Pensadas para estudantes estrangeiros, ou mesmo jovens trabalhadores, com maior poder de compra, afiguram-se agora como alternativa aos alunos portugueses que não conseguem casas ou quartos a preços que consigam pagar.

No entanto, estas residências operam como se fossem unidades hoteleiras, celebrando “contratos de prestação de serviços de alojamento a estudantes”. Como resultado, não há limites aos preços que cobram, nem quaisquer protecções semelhantes à de um arrendamento.

Neste P24, conversamos com Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto. A dirigente estudantil diz ver um grande “desalento” entre os mais jovens, mesmo depois das medidas do Governo para a habitação - “havia a expectativa de que existisse uma mensagem com soluções direccionadas aos mais jovens, direccionados aos estudantes do Ensino Superior, e não foi isso que aconteceu”.

