Católicos ajudam a traçar o perfil do próximo Patriarca de Lisboa

Num gesto inédito, um grupo de 21 católicos do Patriarcado de Lisboa remeteram uma carta ao Dicastério para os Bispos do Vaticano e ao representante diplomático da Santa Sé em Portugal, o núncio D. Ivo Scapolo, onde procuram ajudar a traçar o perfil do futuro patriarca de Lisboa, que substituirá D. Manuel Clemente previsivelmente ainda este ano.

Além de “um bispo centrado no essencial”, os signatários pedem alguém que “tenha a atitude de proximidade e cuidado de Jesus Cristo com todos, em especial com os mais pobres e vulneráveis, doentes, excluídos e marginalizados, não a partir de cima, mas envolvendo-os”, conforme se lê no documento divulgado em primeira mão pelo jornal digital 7Margens.

Um bispo “livre e humilde” é outro dos requisitos apontados no documento que foi, entretanto, disponibilizado online e que tem vindo a somar apoios – os primeiros subscritores desafiaram quem subscreva a sugestão a enviar uma carta para a nunciatura (secretaria@nunciaturia.pt) com conhecimento para cristaosacaminho@gmail.com.

A saída do actual cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, foi assumida pelo próprio na última Páscoa, quando confidenciou aos padres da paróquia que aquela seria a última vez que presidiria àquele momento litúrgico. À beira de completar os 75 anos de idade, D. Manuel Clemente é obrigado a pedir formalmente a resignação das funções que ocupa desde 2013 — ano em que chegou ao Patriarcado de Lisboa proveniente da Diocese do Porto, de onde fora nomeado bispo em 2007.

Antes disso, em Julho do ano passado, D. Manuel Clemente declarara à Rádio Renascença que “Lisboa vai precisar de um bispo a condizer com a juventude”. O nome do actual presidente e coordenador-geral da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 e Coordenador-Geral, D. Américo Aguiar, em sido o mais frequentemente apontado para a sucessão. Mas a escolha do também bispo auxiliar de Lisboa parece não reunir consenso, sobretudo depois das polémicas desencadeadas pelos custos avultados do altar que vai acolher o Papa Francisco durante aquele evento, marcado para entre 2 e 6 de Agosto.

Sem sugerir quaisquer nomes, os subscritores da carta começam por recordar que “na maior parte da história da Igreja, o processo de selecção dos bispos envolveu o clero e as comunidades”, sugerindo depois que os processos consultivos a encetar pela nunciatura incluam leigos em “número equivalente” aos membros do clero, não podendo a escolha final ser alheia à necessidade de o patriarca escolhido apresentar experiência “no que diz respeito a lidar com casos de abusos”.

O novo patriarca deve ainda ser alguém que “seja o menor no meio de todos”, isto é, que se deixe “seduzir mais pela comunidade do que pelo poder da sua posição”; alguém que “saiba ler com desassombro os sinais dos tempos” e que dê “sinais claros de conhecer o contexto sócio-cultural e as transformações que a cada momento acontecem”.

Longe de desejar alguém que seja “um burocrata de gabinete”, este grupo de católicos pede uma pessoa “prudente” e que “dê provas de não ter medo de travar o ‘bom combate’”, além de capaz de “gerir a vida material da diocese com o zelo de quem cuida dos bens que são de todos”.