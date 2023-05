O procedimento em questão tem que ver com a gestão do ex-presidente do Banco de Portugal que António Costa processou.

O grupo parlamentar do PS fez um requerimento ao presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para que o Banco de Portugal “disponibilize informação sobre os processos de avaliação da idoneidade no quadro do reforço de capital da participação da Sonangol no BCP”.