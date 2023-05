Europeias: perder “por 2 ou 3 pontos não é mau resultado”, diz Montenegro

Líder do PSD diz que derrota eleitoral nas europeias do próximo ano não “conduz necessariamente” à sua demissão.

O caminho é longo, admite Luís Montenegro, e deve ser feito com calma. Daí que perder as próximas europeias, que se realizam apenas daqui a um ano, por uma pequena diferença não preocupa o presidente social-democrata. "O PSD perdeu as últimas eleições europeias [em 2019] por 12 pontos. Se o PSD ficar a dois ou três pontos acha que é um mau resultado? Eu não acho", defendeu o líder social-democrata em entrevista à RTP1 nesta segunda-feira à noite, quando questionado qual a consequência que via tirar de uma derrota eleitoral em Junho do próximo ano.

"Mas não é esse o resultado que eu quero. Eu quero ganhar", apressou-se a dizer Luís Montenegro, que não se cansou de insistir que as europeias "são mesmo" para ganhar. "Agora... não vou dizer-lhe que o insucesso eleitoral das europeias conduz necessariamente à minha cessação de funções. Com certeza que não. Nós vamos avaliar", prometeu.

Luís Montenegro afirmou que a continuação como presidente do PSD em caso de derrota nas europeias, que são vistas como o seu grande teste eleitoral, "depende da avaliação política que fizer no fim do mandato". O PSD vai novamente a eleições no início do Verão do próximo ano, uma vez que os mandatos dirigentes têm um prazo de dois anos.

E o que contará para essa avaliação? Também entram nas contas "dois anos de trabalho político, dois anos de proximidade com os eleitores e a sociedade portuguesa, dois anos de apresentação de alternativas políticas, e as eleições na Madeira em Setembro deste ano e as europeias de Junho de 2024", elencou Montenegro.

Isso quer dizer que mesmo que a derrota nas europeias seja mais pesada do que a diferença de dois ou três pontos, tal não significa que Luís Montenegro atire a toalha ao chão. "[Se nessa avaliação política] tiver a convicção que estou no caminho certo, se tiver a convicção de que vamos atingir o nosso objectivo, qualquer que seja o resultado [das europeias], eu continuarei à frente do partido", garante.

"Desde que a avaliação seja de molde a eu concluir, com elementos o mais objectivados possível, que estamos no bom caminho para ser governo, porque o nosso desígnio é dar um governo novo a Portugal. Eu não vou desistir. Eu vou concretizar o nosso projecto e a nossa missão", promete Luís Montenegro.