Cartas ao Director

Democracia?

Sinto-me feliz por o director do PÚBLICO finalmente escrever sobre o que o reitor da Universidade de Coimbra fez arbitrariamente ao doutor Vladimir Pliassov. Concordo completamente com o editorial assim como com o artigo escrito anteriormente por Carmo Afonso, penso mesmo que todos os democratas se deveriam manifestar no mesmo sentido. Não é esta a quem se chama “Honorável Universidade de Coimbra”? Então demonstrem-no e apelem, a todos os seus alunos, funcionários e professores, à demissão do Doutor Amílcar Falcão!

Helena Azul Tomé, Lisboa

O “chico-espertismo” e o “nacional-porreirismo”

Se ainda houvesse dúvidas, porventura, sobre o apodrecimento do regime partidocrático que nos (des)governa, seriam bastantes, por certo, as últimas notícias sobre o concubinato lisbonense de interesses entre os dois maiores partidos portugueses. É muito mais forte o que os une, de facto, do que qualquer querela paroquial que eventualmente os separe. Deste ponto de vista, aliás, são deveras falazes as siglas. Nem o PSD é social‑democrata (e nunca o terá sido, de resto, o PPD) nem sequer o PS quer saber coisa alguma do socialismo (a ganhar bolor numa esconsa gaveta do Rato). Tanto um como outro, na verdade, só conhecem duas ideologias: o “chico‑espertismo” e o “nacional‑porreirismo”. É precisamente neste execrável ambiente mental que se explica o falhanço dos sucessivos tentames legislativos de combate à corrupção, cuja raiz assenta, como sabemos, numa já longeva cultura da “cunha”. Haverá remédio? Et sic transit gloria Portugalliæ…

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

A seca

Existe seca severa no Sul do país, e dizem os entendidos que se vai agravar no futuro. Não vejo soluções, só lamentos. E existe tanta água ao lado, no mar. Mas é preciso tratá-la. Donde vem a água para a ilha de Porto Santo? Para os navios de cruzeiro com milhares de pessoas? Para os Emirados e para a Arábia, em desertos sem chuva, com muitas cidades de milhões de habitantes e com zonas de cultura? Do mar, dessalinizada. Nunca vi nem ouvi alguém responsável falar nessa possibilidade, que minorava muito a seca. Uma central no barlavento e outra no sotavento para começar. São caras? Mais caro e grave é adiar o problema. Gastam energia? São zonas com imensa energia solar, que daria grande ajuda. Mas a nossa sina parece ser o fado da lamúria. Aguarda-se alguma epifania que consiga desatar o nó cego.

Alfredo Cunha Ferreira, Porto

Por uma democracia sem tretas

A pior coisa que pode acontecer são discussões que não sirvam para nada porque em política há pouco lugar ao esclarecimento, se tivermos em linha de conta que reconhecer que alguém esclareceu é um ponto a seu favor e não de um inquisidor condenado a mostrar-se esclarecido. Esta novela do Ministério das Infra-Estruturas já cansa. O que se tem passado, por causa dela, no Parlamento e fora dele atenta contra a desejada normalidade democrática. A oposição insiste em horas e horinhas para manter o lume aceso sobre uma situação que lhe interessa como alvo de permanente questionamento. O Governo entende que deu os passos necessários perante as autoridades de segurança e judiciais. Enunciou-os mas ninguém dá mostras de o pretender ouvir... porque, acima de tudo, não convém à polémica estabelecida. Essa pretende mais que prossiga o caminho para a erosão, até que se declare uma situação dita insustentável que, à distância em que se colocou, leve o Presidente a convocar eleições. E qual o propósito? Na prática, para uns tentarem ser poder de novo e outros pretenderem maior reforço eleitoral, mas sem que, para lá do alarido, mostrem ter algo de diferente para apresentar. A bem da democracia, à beira dos 50 anos em Portugal, urge que o país não se deixe enredar numa tamanha política negacionista, que por definição vive de vírus, que só se alimentam de tretas...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha