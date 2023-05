A morte pende agora sobre as práticas homossexuais no Uganda

Nova legislação anti-LGBTIQ+ promulgada pelo Presidente ugandês. Líder do Parlamento diz que os deputados ouviram “os gritos” do povo para “proteger a santidade da família”.

O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, promulgou esta segunda-feira a nova lei anti-LGBTIQ+, que contempla castigos mais duros como a pena de morte e prisão perpétua.

“Como Parlamento do Uganda, respondemos aos gritos do nosso povo. Legislámos para proteger a santidade da família segundo o artigo 31.º da Constituição do Uganda”, escreveu no Twitter a presidente da assembleia, Anita Among.

“Mantivemo-nos firmes na defesa da cultura, dos valores e das aspirações do nosso povo, dos nossos objectivos nacionais e nos princípios que norteiam a política do Estado”, acrescentou Anita Among, aproveitando para agradecer a todos os deputados pela sua “resistência” em defesa dos “interesses” do Uganda, face a “toda a pressão dos intimidadores ou dos teóricos da conspiração do fim do mundo”

Apesar da condenação internacional, a norma foi modificada pelo Parlamento em Maio a pedido de Museveni, para introduzir algumas mudanças propostas por ele de maneira a que a não se castigasse legalmente alguém pela mera identificação como pertencendo à comunidade LGBTQI+.

Museveni promulgou a nova lei mais de oito anos depois de que uma outra versão da mesma lei foi anulada pelos tribunais do país por defeitos processuais. Tal como em 2014, a nova legislação também pode ser impugnada pelos tribunais.

Esta segunda-feira, activistas dos direitos humanos deram entrada com um processo no Tribunal Constitucional a contestar a constitucionalidade da legislação.

Com esta nova lei, a “promoção da homossexualidade” passa a ser um crime punido com penas que podem chegar a 20 anos de prisão e que, de acordo com os activistas em defesa dos direitos LGBTQ, pode incluir qualquer acção de protecção destes direitos.

Também permite que seja aplicada a pena de morte para aquilo a que define como “homossexualidade agravada”, prevista para casos de relações com pessoas infectadas com o VIH, bem como com menores ou outras categorias de pessoas vulneráveis.

A legislação também instiga a vigilância e a denúncia entre cidadãos ao, por exemplo, tratar como cúmplices os senhorios que não apresentem queixa caso saibam que os inquilinos têm práticas homossexuais, escreve a BBC.