Morreu o cabeleireiro espanhol Lluis Llongueras. Tinha 87 anos

Morreu o cabeleireiro catalão Lluis Llongueras, aos 87 anos, com cancro da garganta, noticia o espanhol El Pais. O profissional criou uma cadeia de salões de prestígio internacional e conquistou o seu sucesso nas décadas de 1960 e 1980. Penteou mulheres famosas, da rainha Sofia a Gala, a mulher de Dali. Llongueras não temia a morte, conta o diário espanhol, pois tinha a certeza que se voltaria a encontrar com os seus antepassados, mas também com a sua filha Cristina, morta num acidente em 1991.

Aga Khan, Salvador Dalí, Isabel Preyslere Lola Flores foram outras das cabeças célebres que passaram pelas mãos de Lluís Llongueras. Em 2019 recebeu o prémio International Hair Legend da principal associação mundial de cabeleireiros, pela sua carreira profissional e contribuição para o sector. Então, mostrou-se feliz pelo reconhecimento e brincou: "Bem, alguns de nós são tão fixes."

Llongueras começou a trabalhar na década de 1950 como assistente de cabeleireiro num salão de luxo, em Barcelona. Então, o que o fascinava eram as clientes, em pleno pós-guerra, parecerem verdadeiras estrelas de Hollywood. O fascínio pelo glamour vinha-lhe da infância, o pai era costureiro. Com o irmão, em 1958, abriu o seu próprio salão e decidiu aplicar ao cabelo o mesmo que o seu pai aplicava à moda, a criatividade e a inovação.