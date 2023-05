“Handsome!” Algarve, em busca do Turismo Criativo, estreia festival internacional

O primeiro Festival Internacional de Turismo Criativo do Algarve propõe, entre 21 e 24 de Junho, um contacto activo com a cultura local e um programa com experiências gastronómicas, oficinas de trabalho e conversas criativas.

Denominado Handsome, que remete para a ideia de mãos na massa, o evento pretende promover a cultura material e imaterial da região de uma forma prática e sensorial, destacam os organizadores em comunicado.

De acordo com a Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER), o Handsome quer mostrar o que cada cada cultura "tem de maravilhoso nas suas expressões identitárias e que os turistas podem experienciar activamente".

O festival vai decorrer em várias localidades do Algarve, com experiências de artesanato em ateliês de artesãos e de gastronomia em restaurantes, quintas, adegas e doçarias.

Foto O festival quer dar destaque às culturas e saberes algarvios Rui Gaudêncio

A programação inclui uma tarde de oficinas abertas ao público no Museu Regional de Faro, conversas e apresentações sobre turismo criativo, sessões de partilha de informações entre profissionais do sector e uma exposição de peças de "design" e artesanato.

O festival arranca no dia 21 de Junho, no Centro Educativo Cerro do Ouro, em Albufeira, com a apresentação do projecto Algarve Craft&Food, animado por um momento participativo com vários artesãos das técnicas de entrelaçados vegetais da região algarvia.

Nessa altura vai decorrer a primeira conversa criativa dedicada ao tema Território, Cultura e Turismo de Experiências.

Para os dias 22 e 23 de Junho, o programa prevê um total de 12 reuniões com artesãos e produtores agro-alimentares nos concelhos de Alcoutim, Silves, Faro e Loulé.

A segunda conversa criativa denominada "Perspectivas para o Turismo Cultural e Criativo no Algarve" está agendada para o dia 22 de Junho, em Loulé.

No dia seguinte, o Museu Regional de Faro vai acolher o encerramento do projecto Algarve Craft&Food.

A entrada nas actividades é livre, mas sujeita à lotação de lugares disponível, encontrando-se disponível o programa completo disponível no portal oficial.

O projecto Algarve Craft&Food é promovido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a Cooperativa QRER, financiado pelo Programa Operacional CRESC Algarve2020. A iniciativa tem o apoio da Geoparque Algarvensis, uma associação dos municípios de Loulé, Silves e Albufeira, no distrito de Faro.