Dubai estende as suas praias em.... mais de 400%: serão mais de 100km

Que país pode aumentar “em 400%” as suas praias num piscar de olhos? O Dubai, claro. Em pouco mais de um ano vai passar de 21 para 105 quilómetros de areais públicos, garante o emirado.

"O Plano Director do Dubai para as Praias Públicas prevê um aumento da extensão das praias públicas do emirado em 400%, assim como um crescimento em 300% dos serviços oferecidos nas mesmas até 2025."

A garantia é dada pelo Governo do emirado de todos os superlativos e, concretamente, isto significa que irá "ampliar de 21 quilómetros para 105 quilómetros o comprimento total das praias públicas".

Em comunicado, refere-se que o plano já aprovado pelo xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum​, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante do Dubai, "prevê a abertura de novas praias e o desenvolvimento das existentes com instalações avançadas".

Foto Dubai quer ser o centro do turismo mundial DTCM

"Empenhado em garantir os mais elevados padrões de excelência no desenvolvimento urbano, o emirado dá assim prioridade à melhoria da qualidade de vida aos cidadãos, residentes e visitantes", também se pode ler no documento, enviado pelo Departamento de Economia e Turismo do Dubai.

A primeira fase passa pelo "desenvolvimento da praia pública de Jebel Ali, que será transformada numa atracção de ecoturismo". Isto inclui a plantação de "vários manguezais para aumentar a protecção contra a erosão e preservar os habitats marinhos". E não só claro: "pistas para ciclistas e peões, instalações para desportos aquáticos, instalações de repouso e lazer", "entre outras facilidades". O que inclui "recintos para tartarugas para protecção das mesmas", com o propósito prometido de "salvar e reabilitar espécies de tartarugas e devolvê-las ao seu habitat natural".

As praias devem ser também tornadas todas "inclusivas", "ao providenciar resposta às necessidades das pessoas de mobilidade reduzida", com "acesso facilitado a todas as praias públicas e às instalações de natação".

"O desenvolvimento é uma viagem ininterrupta no Dubai", assegura o xeque, citado no comunicado, destacando-se que "o primeiro plano urbano no Dubai" foi lançado "em 1960" e que o futuro, alicerçado nos planos directores a duas décadas e nos critérios da agenda económica decidida pelo Governo, passa por "consolidar o estatuto do emirado como uma das três principais cidades para o turismo".

Já o Departamento de Economia e Turismo do emirado não faz por menos, já que o seu "desígnio" declarado, lê-se no seu descritivo é "posicionar o Dubai como o principal hub comercial, centro de investimento e destino turístico do mundo".