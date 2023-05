CGD avança com reembolso antecipado de 500 milhões a investidores

Banco público liquida operação de 2018 que serviu para reforçar fundos próprios no âmbito do plano de recapitalização.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai reembolsar antecipadamente a emissão de fundos próprios de nível 2 (Tier 2) no valor 500 milhões de euros, que tinha colocado no mercado em Junho de 2018.

A operação, anunciada esta segunda-feira pelo banco público, será concretizada no próximo dia 28 de Junho, depois de já ter sido aprovada pelo Banco Central Europeu (BCE).

“A liquidação desta operação sucede ao reembolso antecipado da emissão AT1 realizada em Março de 2022, concluindo, desta forma, o pagamento da totalidade das emissões colocadas junto de investidores privados no âmbito do Plano de Recapitalização acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia, logo que tal se tornou contratualmente possível”, refere o comunicado emitido pela CGD.

De acordo com o banco público, “a autorização para o reembolso antecipado evidencia a robusta solvência da CGD”. Esta emissão de 500 milhões de euros foi colocada em 2018 junto de investidores institucionais a nível internacional, com uma taxa de juro anual de 5,75%. Com uma maturidade de 10 anos, a CGD tinha a opção de reembolso antecipado no final do quinto ano.

Na altura da emissão, a CGD referiu que a procura tinha excedido a oferta, tendo-se destacado os investidores (principalmente gestores de activos) do Reino Unido e Irlanda (38% do total), seguido de Portugal (26%), Espanha e Itália (13%) e França (8%).