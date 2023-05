Avaliações bancária para novos créditos à habitação caem 34%, mas valor volta a subir

É considerável a diminuição dos pedidos de empréstimos para compra de casa, mas o valor das casas a comprar com recurso a crédito continuou a subir, embora a um ritmo menor. Em Abril, foram realizadas 21.257 avaliações, uma redução de 34,3% face mesmo período do ano anterior, ou menos 403 avaliações, em número, face a Março (-1,9%).

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira, mostram que o valor mediano por metro quadrado voltou a subir, depois da queda de sete euros verificada em Março. O aumento foi de oito euros, anulando a queda do mês anterior, para 1491 euros, mais 10% face ao mesmo mês do ano passado e mais 0,5% face a Março deste ano.

No entanto, o valor mediano de avaliação bancária desacelerou em termos homólogos (Abril de 2023 versus Abril de 2022) face ao desempenho registado em Março, em que tinha situado em 11,4%.

A forte subida das taxas Euribor explica, em grande parte, o forte abrandamento na concessão de novos empréstimos à habitação. Os três prazos utilizados neste crédito fixaram esta segunda-feira novos máximos desde Novembro de 2008.

Do total das 21.257 avaliações realizadas por peritos avaliadores independentes, 13.771 foram relativas a apartamentos e 7.486 a moradias.

De acordo com os dados do INE, em Abril, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos fixou-se em 1667 euros por metro quadrado, aumentando 10,6% relativamente a Abril de 2022. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (2067 euros) e na Área Metropolitana de Lisboa (1992 euros). O centro registou o valor mais baixo (1108 euros). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (19,1%) e o centro o menor (9,2%).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 1137 euros por metro quadrado em Abril, o que representa um acréscimo de 5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2121 euros) e na Área Metropolitana de Lisboa (1951 euros), tendo o centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (911 euros e 965 euros respectivamente).