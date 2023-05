Na Câmara de Lisboa, Carlos Moedas prestou-se a “15 minutos à Benfica”

Como acontece sempre que algo relevante se passa no desporto, a política e poder autárquico chegaram-se à frente para se unirem aos festejos e fazerem parte dos holofotes. Nesta segunda-feira, houve Benfica na Câmara Municipal de Lisboa (CML), com a recepção aos campeões nacionais nos paços do concelho.

Perante o plantel, de fato cinzento, a equipa técnica e dirigentes, de fato azul, e centenas de adeptos do Benfica, vestidos a rigor, o presidente da CML, Carlos Moedas, prestou-se a 15 minutos à Benfica – palavras do próprio, para ilustrar o que prometeu ser uma intervenção curta.

“Hoje é um dia de glória, um dia para festejar, mais do que para falar. Vou tentar fazer 15 minutos à Benfica”, prometeu. E avançou: “É um orgulho único. Os campeões nacionais são campeões de Lisboa. Há quem diga que o Benfica é uma nação. Hoje, o Benfica é uma cidade. O Benfica é Lisboa. A história do Benfica é a história da nossa cidade”.

Também Rui Costa quis unir o Benfica à capital portuguesa. “Lisboa é a cidade que viu o Benfica nascer e desenvolver-se para se tornar na maior instituição desportiva portuguesa, o clube mais titulado e ganhador. Um clube que, como cantam os nossos, é maior do que Portugal. Estamos ligados umbilicalmente a Lisboa, mas somos também do mundo”, apontou.

“Presidente, fica já a promessa de que tudo faremos para voltarmos na próxima temporada”, terminou.

Santo António pode ser vermelho

Depois dos discursos auto-elogiosos vieram trocas de brindes. Moedas entregou um Santo António vermelho a Rui Costa, a Roger Schmidt e a Otamendi.

O Benfica devolveu a gentileza autárquica com uma águia de prata entregue a Moedas e uma camisola autografada por todos os jogadores.

O que faltava? Momentos musicais, claro. Os Queen, com “We are the champions”, estão sempre presentes, pelo que a novidade ficou a cargo e voz de Marisa Liz, que apareceu nos paços do concelho para interpretar um tema seu e o hino do Benfica.

No fim de festa houve cânticos individualizados dos adeptos para grande parte dos jogadores e alguns deles com dificuldades para abandonarem a Câmara – ora interceptados por jornalistas, ora por adeptos, ora por elementos da CML.