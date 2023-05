Paulo Praça grava com Sónia Tavares Baloiço, canção a anunciar um novo álbum

Passados mais de dois anos do último álbum a solo, com que brindou a sua Vila do Conde natal, o cantor e compositor Paulo Praça regressa com uma canção inédita que anuncia o seu próximo álbum, a lançar ainda este ano. Chama-se Baloiço e conta com a participação vocal de Sónia Tavares, dos The Gift, que integrou, juntamente com Paul Praça, o projecto Amália Hoje. Além de Paulo (voz, viola braguesa e sintetizadores) e Sónia (voz), participou na gravação Eurico Amorim (piano, sintetizadores e programações), que assina a produção, ao lado de Paulo Praça. Filmado numa praia de Vila do Conde, o videoclipe foi realizado por João Rei Lima, com coreografia de Ju Vasques e a participação de Maria Tomé Vasques.

A letra de Baloiço é assinada em parceria por Paulo Praça e Gisela João, sendo a música de Paulo Praça e Eurico Amorim. “Um baloiço levou-me à calma/ Um baloiço embala-me a alma/ Que tanto me apaixona em sonhos/ É o baloiço da vida que leva e traz”, diz a canção, que ao apresentar a vida como um baloiço, pretende ser, diz o cantor, “um elogio à vida”.

Nascido em Vila do Conde, em 18 de Outubro de 1971, Paulo Praça foi fundador dos grupos TurboJunkie, Grace e Plaza, integrou o projecto Amália Hoje, junto com Nuno Gonçalves, Sónia Tavares (ambos dos The Gift) e Fernando Ribeiro (dos Moonspell), e colaborou com Pedro Abrunhosa e grupos como 3 Tristes Tigres, GNR ou The Gift. A solo, lançou até à data quatro álbuns: Disco de Cabeceira (2007), Dobro dos Sentidos (2010), Um Lugar Para Ficar (2019) e Onde (2020), este com canções feitas a partir de poemas de José Régio, Ruy Belo e Valter Hugo Mãe, e também da autoria de Jorge Cruz, Renato Maia, Simão Praça, Artur Cunha Araújo, José Coutinhas e do próprio Paulo Praça. Com a participação especial de Fausto Bordalo Dias e de José Cid, o disco foi editado num livro de capa dura, com prefácio de Valter Hugo Mãe (poeta também ligado a Vila do Conde) e “um ensaio fotográfico de Cesário Alves”.