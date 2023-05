Gohu grava em Los Angeles uma canção que é uma metáfora para o regresso a casa

Se em Março nos brindou com Nortada, num regresso às raízes e às memórias de infância, Gohu despede-se de Maio com uma nova canção que remete também para a sua infância em Portugal, e que é apresentada como “uma metáfora para o regresso a casa”. Chama-se Tigela, Chocapic & Leite e o seu videoclipe foi filmado em Venice, Los Angeles, onde o músico e publicitário agora vive. Se em videoclipes anteriores, como Nesga de sol (este gravado durante a pandemia com a cantora brasileira Tainá), Contigo como Lontra ou ETs, levem-me daqui o músico não aparecia pessoalmente, mas sim através de imagens gráficas ou de um avatar que criou para o seu alter-ego artístico Gohu, neste videoclipe (tal como no anterior, Nortada, através de imagens antigas) surge a cantar e a tocar piano, misturando a sua imagem real a variações gráficas criadas por ele.

Produzido em colaboração com o realizador André Gaspar, da Perfect Storm, o videoclipe é assim explicado por Gohu no texto que acompanha o seu lançamento: “Eu não gosto muito de aparecer e essa postura um pouco mais reservada tem-se revelado nos videoclips sem a minha presença. Mas a natureza mais intimista dos novos singles tem exigido que eu perca a vergonha e apareça mais. O videoclip de Tigela, Chocapic & leite é todo gravado em selfie-mode. Trago o público para perto. Exponho os detalhes. As rugas, os poros e o jeito acriançado de ser na intimidade.” Ao fim de dois álbuns, conclui ele, Gohu “está finalmente a perder a vergonha.”

Nascido na Maia, no Grande Porto, em 12 de Março de 1980, Hugo Veiga foi com 18 anos para Lisboa, para estudar na faculdade, aí ficando até 2005. Formou-se em publicidade e, a dada altura, resolveu viajar até ao Brasil, para fazer um estágio em São Paulo. Apaixonou-se pelo país e ficou lá quase duas décadas, até se mudar para Los Angeles (EUA), onde ainda reside. Como Gohu, gravou dois álbuns: Terra da Faina (2020) e Imbassaí (2022). Esta sexta-feira, 2 de Junho, actua em Lisboa, no Capitólio, assegurando a primeira parte do concerto dos Táxi.