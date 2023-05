Misericórdia do Porto volta a censurar obra que denuncia esclavagismo do Conde de Ferreira

O Centro Hospitalar do Conde de Ferreira (CHCF), tutelado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, retirou várias peças da instalação Adoçar a Alma para o Inferno III, dos artistas Dori Nigro e Paulo Pinto, deixando apenas expostas, como se constituíssem a obra integral, as partes que não continham referências explícitas às reconhecidas práticas esclavagistas do patrono do hospital.

