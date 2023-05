Em Aveiro constrói-se uma bienal para a música do futuro

Inaugurado em 1881, o Teatro Aveirense contava já com mais de três décadas de actividade quando a 28 de Maio de 1923 nasceu György Sándor Ligeti (1923-2006), no que hoje é a cidade de Tirnaveni, na Roménia. Exactamente um século depois, no passado domingo, chegava ao fim a 4.ª edição dos Reencontros da Música Contemporânea (RMC), no Teatro Aveirense, onde este ano voltou a decorrer a bienal e se celebrou o centenário do nascimento do compositor, no concerto de encerramento de mais uma edição, levada a cabo pela associação Arte no Tempo [AnT], com direcção artística de Diana Ferreira (crítica de música do PÚBLICO).

