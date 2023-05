Chuva e trovoada continuam numa semana marcada por aguaceiros

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda vão estar nesta segunda-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os quatro distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h desta segunda-feira, por causa da previsão de aguaceiros localmente fortes, por vezes de granizo, e acompanhados de rajadas fortes e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O dia de segunda-feira será marcado por “aguaceiros, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde”, segundo o site do IPMA.

As temperaturas máximas nesta segunda-feira oscilarão entre os 15 graus Celsius na Guarda, 17ºC em Viseu, 19ºC no Porto e Braga, com máximas de 24ºC em Évora e Beja, assim como 26ºC em Santarém.

No norte e centro o céu estará sobretudo nublado, com aguaceiros durante a tarde. O vento será fraco a moderado. Na região sul haverá também céu muto nublado e aguaceiros mais prováveis durante a tarde, sendo mais intensos nas serras algarvias, indica o IPMA. No Porto haverá aguaceiros e céu muito nublado; o mesmo em Lisboa, mas com possibilidade de aguaceiros fracos, também segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Esta será uma semana de aguaceiros pelo país: na terça-feira a previsão é também de “aguaceiros, em especial durante a tarde e no interior norte e centro”, onde podem ser fortes e acompanhados de granizo e trovoada. Na quarta-feira também está previsto céu muito nublado e aguaceiros nas regiões norte e centro. Na quinta-feira haverá aguaceiros, “que poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoada” e períodos de céu nublado.

Nos Açores também haverá períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos e pouco frequentes nesta segunda-feira, previsão que se mantém na terça-feira. Também para a Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado e aguaceiros, com possibilidade de ocorrência de trovoada – e a previsão mantém-se até quinta-feira, indica o IPMA no seu site.