Roger Schmidt falou de tudo depois do título

Algumas horas depois da conquista do 38.º título de campeão nacional do Benfica, Roger Schmidt analisou a época e olhou para o futuro.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez o balanço da época, falando de tudo. Considera que os "encarnados" foram justos vencedores, gostava que Gonçalo Ramos continuasse na Luz e recusa falar de início de uma supremacia benfiquista, sublinhando que na próxima época as "águias" vão começar com zero pontos.

A festa no Marquês de Pombal

“Nunca tinha visto nada como aquilo que vi ontem. Foi único, um dos melhores festejos do futebol europeu. Já tinha visto imagens no Marquês de Pombal no nosso balneário, mas não é a mesma coisa ver uma fotografia ou viver o momento. O caminho até ao Marquês de Pombal foi fantástico, e lá estava um ambiente fantástico, com muita gente.”

Otamendi fica na próxima época?

"Penso que foi um grande capitão. Tem imensa experiência, a temporada dele foi extraordinária. De forma geral não só o Nico, também o João Mário, Rafa, Grimaldo... Esses jogadores são líderes no balneário. Cada um diferente do outro, mas cada um teve bastante responsabilidade. O capitão está sempre em destaque, mas todos eles foram importantes. Temos um bom 'mix' de jogadores experientes e juventude. Espero que o Nico fique, antes do Natal começámos a falar com ele sobre um novo contrato. Ele quis sempre esperar até ao final da temporada e só aí tomar uma decisão. Agora a temporada chegou ao fim. Fizemos de tudo para o manter como capitão, mas já tem 34 ou 35 anos e o contrato dele acaba. Claro que se me perguntarem, espero que fique no Benfica".

Adaptação ao Benfica

“Fiquei admirado por termos conseguido jogar da forma que gosto tão rapidamente. Também estava disposto a mudar o estilo de jogo consoante os jogadores, e conseguimos encontrar um bom ponto. Já na pré-época começámos a defender bem, a atacar bem, a conseguir bom equilíbrio... Estávamos confiantes desde o início e, passo a passo e com as vitórias, conseguimos atingir o primeiro objectivo, o da Liga dos Campeões. Depois, até fechar a janela de transferências, fomos ajustando o plantel.”

Relação com Rui Costa

Ele é a razão pela qual eu estou aqui. Quando começámos a falar, fiquei com uma boa impressão dele. Tem uma personalidade extraordinária, foi um grande jogador, e a sua paixão por este clube foi óbvia para mim. Desde o primeiro dia em que cá estive, foi algo que deu para perceber. Não é só o presidente. Vai ver as modalidades, está em contacto com os jogadores, sempre disponível para os jogadores, para os funcionários, para a equipa técnica. Contamos muito com a sua experiência. Tal como disse há umas semanas, ele merece este título e vencemos também por ele."

Benfica é justo campeão?

“[Sérgio Conceição disse que achava que o FC Porto era a melhor equipa da Liga] É a opinião dele. Eu não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi os nossos. Acho que jogámos muito bem. Antes do jogo, disse que depois de 34 jornadas, a equipa que tem mais pontos - que também é a que marcou mais golos e sofreu menos - é a que merece ser campeã".

A derrota com o FC Porto afectou a equipa?

"Penso que essas semanas, FC Porto, depois Inter de Milão e Desportivo de Chaves, foram a pior fase da nossa temporada. Estivemos a um nível elevado até aí, e depois aí caímos um pouco. Também a nível individual, alguns jogadores tiveram alguns problemas físicos. Também podíamos ter vencido todos esses jogos, não foram catastróficos, mas não fomos dominantes, não controlámos como tínhamos feito antes. Os adversários foram muito eficientes. É algo que temos de aceitar. O que fizemos para mudar a partir daí foi muito importante para o resto da temporada".

Poucas vitórias contra rivais

"Vencer os duelos directos é bom porque ganhamos pontos e as outras equipas não. Em Portugal, quem quer ser campeão não pode perder muitos pontos. Ganhar estes jogos é importante, mas também é importante vencer os outros. Empatámos duas vezes com o Sporting e vencemos uma vez o Sp. Braga. Isso demonstra que as outras equipas também são muito boas. O Sporting, o Sp. Braga e o FC Porto são equipas de topo, basta vê-los lá fora. É difícil enfrentá-los, mas é claro que eles também podem vencer jogos contra nós".

O que precisa de melhorar para a próxima época?

"Precisamos de preparar a próxima temporada, construir o plantel perfeito. Para já, quero descontrair porque foi uma época muito exigente para todos. Depois vamos analisar tudo de maneira muito detalhada. Quanto ao que aprendi... Consegui compreender a Liga, os adversários, percebi que é difícil vencer - sobretudo jogos fora. Há bons jogadores, as equipas jogam bem, os treinadores têm abordagens muito boas. É bom conhecer a Liga. Vamos tentar fazer as coisas um pouco melhor".

O título significa o início de uma hegemonia?

"Acho que fomos campeões este ano, foi perfeito, mas não quer dizer que o façamos para o ano. No início da época vamos ter zero pontos. Estes 87 desaparecem. Vamos precisar de talvez 85 ou 90 para sermos campeões novamente. Não é por termos vencido agora que de repente, e facilmente, venceremos títulos. É um grande desafio. Não recebemos bónus de pontos pelo título, começamos todos do zero. Sou muito humilde e sei o quão difícil será.”

Gonçalo Ramos é para ficar

"Espero que fique. É jovem o suficiente para ficar mais um ano no Benfica, mas teve uma temporada excelente. É um ponta-de-lança muito talentoso e não há muitos assim no mercado. Veremos. Talvez seja possível mantê-lo, mas a decisão também é dele. Gostava que ficasse mais uma temporada".