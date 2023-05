Campeonato termina com alguns erros de arbitragem

Os jogos que envolveram os três crónicos candidatos ao título tiveram lances controversos, nem sempre bem ajuizados pelas equipas de arbitragem e pelos VAR.

Minuto 31, não há motivo para penálti. Na ocasião, Firmino esticou o seu pé direito e tocou na bola, sendo que o contacto com o pé esquerdo de Gonçalo Ramos acontece porque o avançado "encarnado" foi também ao contacto na tentativa de chegar ao esférico.

Minuto 57, intervenção correcta do VAR, pois com as repetições vê-se que Adriano esticou a perna direita para interceptar a bola, não o conseguindo e acto contínuo, com a mão esquerda, de forma deliberada e em clara volumetria anormal e fora do plano do corpo, interceptou a bola. Penálti bem assinalado.

Minuto 2, cartão vermelho directo bem mostrado a Tomas Handel, por falta grosseira. Entrou de sola com força excessiva ao tornozelo esquerdo de Uribe, pondo em risco de forma clara a segurança e a integridade física do jogador "azul e branco".

Minuto 11, golo bem anulado aos "dragões". No momento do passe de Uribe, Pepê estava adiantado em relação ao penúltimo adversário (10cm).

Minuto 21, Evanilson, dentro da área força, claramente, o contacto com Bamba o que leva ao seu desequilíbrio. Lance legal sem penálti.

Minuto 37, Evanilson cruza a bola e esta vai embater no braço direito de Maga que o estava a recolher. Sem motivo para penálti.

Minuto 58, Bamba, com o braço direito, puxa o ombro direito de Eustáquio ainda no interior da área. Sendo um lance de “intensidade” há um puxão e como consequência uma queda, razão pela qual ficou um penálti por assinalar a favor dos "dragões".

Minuto 67, bola cabeceada e esta é interceptada pelo ombro (zona legal) e não com o braço/mão de Bamba. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 4, bola rematada à queima por Samu que foi contra o corpo de Morita, que tinha o seu braço direito encolhido e não tocou com ele na bola, razão pela qual não houve infracção para penálti.

Minuto 10, não há penálti de Alex Mendez sobre Nuno Santos, que tocou apenas na bola havendo contacto posterior entre ambos fruto da tentativa de ambos disputarem a bola.

Minuto 17, penálti por assinalar a favor dos "leões". No interior da área, Ivanido sem olhar para a bola e com o seu braço direito empurrou claramente o ombro de Paulinho tendo inclusive acertado com a mão no pescoço do avançado "leonino", que acabou por cair e ficar sem possibilidades de disputar a bola que foi cruzada posteriormente. Lance claro e óbvio com recurso às imagens e que deveria ter tido a intervenção do VAR.

Minuto 68, já com o jogo interrompido Gonçalo Inácio que tinha sofrido infracção e que estava no chão, levou com bola que foi chutada por Anderson. O remate não foi nem casual nem inocente, bem pelo contrário foi um gesto e acção antidesportiva que era merecedora de cartão amarelo.

Minuto 85, a única razão pela qual foi validado o autogolo de Ivanildo é porque Paulinho estaria em posição legal, embora as imagens sem linhas de fora de jogo dêem a entender que estaria off side. Em conclusão, se estivesse em fora de jogo a tentativa de interceptar a bola tinha impacto claro na forma como Ivanilson abordou o lance e se atrapalhou. Estando em posição legal, nada a dizer. Sendo um lance tão importante e no limite não se entende como a Cidade do Futebol não “injectou” as imagens com as linhas de fora de jogo para se perceber se o golo que decidiu o jogo foi bem ou mal validado.