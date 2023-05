Segunda na TV: em viagem com Fiolhais, de Jerusalém à Estrada Perdida

CINEMA

Quem Quer Ser Bilionário?

Fox Movies, 17h09

Filme-sensação de 2008, com oito Óscares e dezenas de outros prémios no currículo, tem realização de Danny Boyle e Loveleen Tandan, e argumento de Simon Beaufoy e Vikas Swarup (autor do livro no qual se baseia). Jamal Malik, um órfão de 18 anos dos bairros de lata de Bombaim, está a apenas uma pergunta de ganhar 20 milhões de rupias na versão indiana do concurso Quem Quer Ser Milionário?. Mas a organização do jogo denuncia Malik à polícia por suspeita de fraude.

Como conseguiu ele chegar à pergunta dos vinte milhões? Fez batota? É um génio? Teve sorte? Será o destino? E o que está a fazer no concurso se o dinheiro não o interessa? Talvez a resposta esteja na história que Jamal conta à polícia, sobre a sua vida nas ruas e todas as suas aventuras em que se meteu para reencontrar a rapariga que sempre amou.

O Farol

Fox Movies, 22h49

Um drama sobre isolamento e loucura, assinado por Robert Egger e centrado no deteriorar da relação entre um faroleiro (Willem Dafoe) e o seu ajudante (Robert Pattinson). Destaca-se o trabalho de fotografia, que concorreu ao Óscar e ao BAFTA.

Away - A Viagem

RTP2, 23h35

Após uma série de curtas, o letão Gints Zilbalodis estreou-se nas longas de animação com este filme sobre um rapaz e um pássaro que viajam de mota por uma estranha ilha, após um desastre, enquanto tentam regressar a casa e escapar a um espírito malévolo. Além de realizar, Zilbalodis escreveu, produziu, animou e fez a banda sonora do filme.

Uma História de Violência

Hollywood, 23h25

Tom Stall (Viggo Mortensen) vive com a mulher (Maria Bello) e os dois filhos numa pequena e pacata cidade no Indiana. Certa noite, impede um roubo na sua cafetaria e salva os seus clientes e amigos matando os dois criminosos. O acontecimento atrai de imediato todos os meios de comunicação social e Tom é considerado um herói. Mas todo aquele circo mediático deixa-o desconfortável. Ele e a família tentam a todo o custo voltar à normalidade. É então que um misterioso e ameaçador estranho chega à cidade. Um thriller dramático de David Cronenberg.

Estrada Perdida

Fox Movies, 00h32

Em 1997, quando era já um realizador de culto por causa de obras como O Homem Elefante, Um Coração Selvagem ou a série Twin Peaks, David Lynch deu mais uma vez largas à obsessão pelo cinema experimental com um argumento bizarro e inquietante. Bill Pullman interpreta um músico de jazz que suspeita da infidelidade da sua mulher (Patricia Arquette). Quando esta é assassinada, ele torna-se o principal suspeito do crime.

A partir daí, o filme entra numa sucessão de interrogações, equívocos e enigmas, deixando o espectador suspenso num universo surreal e dissociativo, à espera de soluções que ou não são óbvias ou nem sequer existem. Tudo embrulhado por uma banda sonora que vai de Trent Reznor a Angelo Badalamenti, passando por David Bowie, Tom Jobim, Smashing Pumpkins ou Ramstein.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Físico teórico, comunicador de ciência, leitor compulsivo, curioso por natureza, conversador nato e filósofo por inclinação, Carlos Fiolhais é convidado por Fátima Campos Ferreira a falar da sua vida nesta Primeira Pessoa.

DOCUMENTÁRIOS

Whitney & Bobbi

TVCine Edition, 11h05

Whitney Houston e Bobbi Kristina Brown, mãe e filha, são as protagonistas deste olhar intimista e emotivo sobre a sua relação e sobre os traços e lutas comuns das suas vidas: a fama, as dependências, os desaparecimentos prematuros. Whitney morreu em 2012, aos 48 anos; Bobbi, três anos depois, aos 22.

A Jerusalém dos Mistérios

RTP2, 20h38

O documentário de Fanny Belvisi propõe-se a descobrir Jerusalém, território sacro para judeus, cristãos e muçulmanos, enquanto “palco de mistérios, paixões desenfreadas e dramas sangrentos que revelam uma outra face da cidade onde se entrelaçam lendas, batalhas sangrentas, conspirações e traições”, avança a sinopse. O objectivo é destrinçar o que é histórico do que é lendário, analisando episódios ligados a lugares como o Monte das Oliveiras, a Cúpula da Rocha ou o Muro das Lamentações.