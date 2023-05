Autoridades apreendem mais de quatro toneladas de haxixe em Tavira

A embarcação com 125 fardos, com um peso aproximado de 4375 quilogramas de haxixe, “foi detectada encalhada e abandonada e ainda com os motores quentes”, especificou a Marinha em comunicado.

As autoridades apreenderam na madrugada desta sábado, 27 de Maio, mais de quatro toneladas de haxixe a bordo de uma embarcação de alta velocidade no canal de Cabanas de Tavira, no Algarve, anunciou a Marinha Portuguesa.

A embarcação com 125 fardos, com um peso aproximado de 4375 quilogramas de haxixe, "foi detectada encalhada e abandonada e ainda com os motores quentes", especificou a Marinha em comunicado.

A apreensão resultou de uma operação conjunta da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional (AMN) que decorreu na costa sul portuguesa, com a participação dos Fuzileiros e da Polícia Marítima.

Durante a operação foram monitorizados movimentos suspeitos de embarcações relacionadas com o narcotráfico, tendo as autoridades detectado e perseguido duas embarcações, "não tendo sido concretizada a abordagem das mesmas", adiantou a Marinha.

A embarcação encontrada encalhada no canal de Tavira com a droga a bordo foi conduzida para o porto de Faro e entregue à Polícia Judiciária para que seja investigada.

De acordo com a Marinha Portuguesa, este ano e até ao momento, já foram apreendidos 779 fardos de haxixe, equivalente a mais de 27 toneladas de haxixe, e 20 embarcações nas operações conjuntas com a AMN.