Marcelo acelera calendário: Conselho de Estado e ronda aos partidos em dose dupla até Julho

Presidente da República promove avaliação da situação económica, social e política após o fim da comissão de inquérito à TAP e antes da preparação do próximo Orçamento do Estado.

Sem atribuir uma consequência constitucional concreta ao calendário definido, o Presidente da República vai acelerar a sua agenda institucional nos próximos dois meses: convocou dois conselhos de Estado e duas rondas de audições partidárias, ambos com motivos diferentes. O calendário, anunciado aos jornalistas por Marcelo Rebelo de Sousa na quinta-feira à noite, não é inocente: o segundo Conselho de Estado, que é sobre a situação política, realiza-se no final de Julho, após o fim da comissão de inquérito à TAP, período em que o primeiro-ministro prometeu tirar conclusões. Nesse mês, coincidem outros dois momentos, o do debate do estado da nação e o de uma ronda (de âmbito regular) de audições aos partidos.