Em Cannes, há premiados de cauda a abanar: são os prémios Palm Dog

Messi de Anatomy of a Fall foi o vencedor do grande prémio. O Grande Prémio do Júri foi para Alma que integrou o elenco de Fallen Leaves do finlandês Aki Kaurismaki.

Os cineastas vão ter de esperar para descobrirem quem ganhou os principais prémios no Festival de Cinema de Cannes. Para alguns, porém, as maiores distinções já foram entregues, nos anuais prémios Palm Dog.

Este ano, a competição foi renhida. Toby Rose, criador do prémio, disse que houve "um verdadeiro tsunami de performances caninas". Mas houve um cão que se destacou: Messi, do filme Anatomy of a Fall de Justine Triet.

Messi interpretou Snoop, um papel que, considerou o júri, requereu um espectro de habilidades e emoções do actor canino que fez do border collie um meritório vencedor do prémio principal.

O filme Fallen Leaves, do realizador finlandês Aki Kaurismaki, venceu o Grande Prémio do Júri do Palm Dog. "Provavelmente é o melhor prémio de sempre, por isso estamos mesmo, mesmo felizes", disse Jussi Vatanen, que contracena com Alma Poysti na comédia trágica.

Alma Poysti e Jussi Vatanen com Bijou REUTERS/Eric Gaillard Fotogaleria Alma Poysti e Jussi Vatanen com Bijou REUTERS/Eric Gaillard

Poysti contou à Reuters que a estrela canina com quem trabalhou, também chamada Alma, foi uma colega muito disciplinada e divertida.

Os prémios Palm Dog honram os melhores cães do grande ecrã desde 2001. Este ano, foram acrescentadas novas categorias incluindo as de Momento Rafeiro e de Canino Altamente Elogiado.

Evie, de 11 anos, recebeu uma distinção especial: o cão farejador oficial do festival está no último ano de trabalho antes da reforma.

A cerimónia de prémios não oficial está no seu 22.º ano. Ex-vencedores incluem Brandy, pitbull da personagem de Brad Pitt em Once Upon a Time in Hollywood e os spaniels de Tilda Swinton no filme The Eternal Daughter, realizado por Joanna Hogg.