A Turquia, entre a Europa e a nostalgia da “ressurreição” otomana

A Netflix é um barómetro muito importante para se aferir o quadro mental vigente em determinada cultura. O financiamento e a aprovação de uma grande produção seguem as audiências e, estas, são resultado do que a cultura popular dita. É do máximo interesse ver em que a rede de distribuição de filmes e séries aposta. No caso turco, essa aposta é o espelho daquilo que interessa ao mais comum cidadão turco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt