Operação Tutti Frutti: os “idiotas úteis” somos nós

Tenho o velho hábito de recortar jornais e organizar pastas por temas que me interessam ou que podem vir a ser úteis nesta coluna. No final de Junho de 2018 iniciei uma nova pasta intitulada “Operação Tutti Frutti”. As primeiras notícias davam conta de uma “megainvestigação” que varria “câmaras de norte a sul” do país, e os nomes citados eram os mesmos de hoje: Sérgio Azevedo, Carlos Eduardo Reis, Luís Newton, Fernando Medina.

