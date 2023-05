Um Bloco a precisar de suplemento

“Quando a Mariana Mortágua for ministra das Finanças”, disse um dia Francisco Louçã, vaticinando um futuro grandioso para a militante do Bloco de Esquerda (BE) que neste fim-de-semana ascenderá à liderança do partido. Foi em 2021, e nessa altura a maioria absoluta do PS era inimaginável e a dimensão da quebra do BE impensável. Hoje, o desafio que espera Mariana é capaz de ser bem maior do que tomar conta das contas certas do país, algo para o qual certamente o BE nunca esteve talhado.

