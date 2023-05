No México, maravilhas da natureza: os cenotes, coração líquido da Península do Iucatão

Percorremos as estradas que rasgam as planuras revestidas a selva, sem imaginar o quão poroso é o solo que nos sustém. Vamos visitar, mergulhar em cenotes (e rapidamente na beira das estradas vão surgindo cartazes, mais ou menos elaborados, a anunciá-los), mas não imaginávamos, confessamos, que estão identificados cerca de 19 mil na Península do Iucatão (cerca de dez mil registados). É o lugar do mundo com maior concentração destas espécies de poços naturais, que durante milénios ajudaram a manter a vida nesta região seca, longe do mar e sem rios à vista, e contribuíram para o desenvolvimento da civilização maia (várias das suas antigas cidades foram construídas tendo-os por referência).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt