Pelo México, entre maias e conquistadores: de Chichen Itzá a Valhadolid

É uma das excursões-tipo desta região: as ruínas de Chichen Itzá, a visita a um cenote (com “experiência maia”) e uma breve paragem na cidade colonial de Valhadolid. É um dia feito de muitos séculos.

Se há algo que distingue Cancún e Riviera Maia de outros destinos nas Caraíbas (e de praia em geral) é a sua rica herança histórica e cultural. Este foi território de civilizações antigas, por onde marcharam conquistadores espanhóis. Ao quarto dia no México, embarcamos numa excursão-tipo com paragens pela história da Península do Iucatão — o sítio arqueológico de Chichen Itzá, que em 2007 foi considerado uma das novas sete maravilhas do mundo, é o grande chamariz, que vem complementado com a cidade colonial de Valhadolid, um dos Pueblos Mágicos do México, e a visita a um cenote.