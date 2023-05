A 27.ª vitória do FC Porto foi a mais amarga

A época termina com nove vitórias consecutivas, mas com um nó apertado na garganta para os portistas. No último capítulo da I Liga 2022/23, o FC Porto cumpriu a sua missão e, com um triunfo (3-0) no Estádio do Dragão frente ao V. Guimarães – golos de Taremi, Otávio e Evanilson -, empurrou a responsabilidade para a concorrência. Porém, de Lisboa não chegaram boas notícias para Sérgio Conceição e companhia. Com a vitória do Benfica frente ao Santa Clara, os “azuis e brancos” terminaram o campeonato no 2.º lugar, enquanto os vitorianos, que jogaram desde o segundo minuto em inferioridade numérica, perderam o 5.º lugar para o Arouca.

Concluindo uma época onde foi líder nas três primeiras jornadas, mas onde chegou a estar sob a ameaça de abandonar o Estádio da Luz com 13 pontos de desvantagem para o primeiro classificado, o FC Porto iniciou o último duelo da I Liga ainda com a crença num feito extraordinário do “lanterna vermelha” da prova. Porém, bastaram meia dúzia de minutos para que qualquer ilusão na reedição do título desaparece-se das bancadas do Dragão.

Com os principais trunfos disponíveis em campo - Evanilson e Uribe regressaram ao “onze” -, o FC Porto ficou com a sua tarefa muito simplificada devido a uma imprudência de Tomás Handel. Ainda sem ter sequer tocado na bola, o jovem médio da formação do V. Guimarães atingiu com a sola da chuteira a perna de Uribe, vendo de imediato o vermelho directo. Com minuto e meio de jogo, Moreno via qualquer estratégia que tivesse planeado ir por água abaixo.

Para piorar ainda mais o cenário para os vimaranenses, logo após o recomeço da partida, Pepê desenhou na esquerda uma grande jogada e Taremi só teve que colocar a sua assinatura no primeiro golo. Porém, já aí os festejos “azuis e brancos” eram acompanhados por um sorriso tímido: no Estádio da Luz, Gonçalo Ramos já tinha colocado o Benfica a vencer.

Com o V. Guimarães à procura de se reorganizar, o FC Porto não baixou o ritmo. Aos 10’, Evanilson esteve perto de marcar; aos 12’, 10 centímetros inviabilizaram um golo de Pepê. Com a sua equipa claramente desarticulada, Moreno viu-se forçado a fazer uma dupla alteração (entraram Zé Carlos e Tiago Silva), reorganizado a sua equipa num 5x3x1. Os resultados foram nulos.

Com o claro objectivo de vencer pelo máximo de golos possíveis, o FC Porto continuou a colocar os minhotos sob pressão constante e, repetindo o que se tinha passado no primeiro golo, os “dragões” marcaram quase em simultâneo com o Benfica: com qualidade, aos 32’ Otávio fez o 2-0.

Embora com a equipa portista a mostrar-se competente e a exibir-se a um nível superior às últimas jornadas, a vantagem benfiquista colocava gelo nas bancadas do Dragão e, aos 39’, o 3-0 de Evanilson já mereceu festejos tímidos.

Com o FC Porto resignado quanto ao título, o V. Guimarães ficava com o seu quinto lugar preso por arames e a segunda parte começou com más notícias para os vimaranenses: com dois golos de rajada em Portimão, o Arouca passava a ser virtualmente o quinto classificado.

Assim, ao contrário do que tinha acontecido nos primeiros 45 minutos, a segunda parte tornou-se enfadonha e desinteressante. Sem que os vitorianos mostrassem qualquer capacidade de reacção, o Sérgio Conceição começou a pensar na final da Taça Portugal, do próximo fim-de-semana: Pepe, Evanilson e Galeno saíram aos 63’.

Depois, foi esperar que o relógio avançasse e, sem boas notícias de Lisboa ou de Portimão, a época terminou de forma amarga para FC Porto e V. Guimarães.