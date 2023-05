Proposta para desbloquear aumentos das amas está quase pronta

Secretaria de Estado da Inclusão está a trabalhar com a Segurança Social, o IEFP e a Direcção-Geral do Empreto e das Relações do Trabalho.

A secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, diz que o seu gabinete tem estado a trabalhar com a Segurança Social, a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) numa proposta para levar às instituições que gerem as creches familiares, que permita desbloquear o processo de aumento das amas que ali trabalham, e que aguardam pela regularização de salários desde Janeiro.

Em declarações ao PÚBLICO, à margem do Fórum Social que decorre no Porto até sábado, Ana Sofia Antunes descartou a possibilidade defendida pela Associação dos Profissionais do Regime de Amas (APRA) de que as trabalhadoras das creches familiares deveriam ser integradas directamente na Segurança Social, deixando de estar dependente das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), que apelidaram de “intermediárias num serviço que o Estado tem de garantir”.

A secretária de Estado afirmou que essa hipótese “não tem estado em cima da mesa”, defendendo que “não faz muito sentido”. E justificou: “É uma situação em que temos uma pessoa sozinha, na sua casa, a acolher crianças. É atípica e não é o modelo ideal para um funcionário público”, disse, salvaguardando “perceber” a questão levantada pela APRA. “As senhoras têm todas as razões para estarem duvidosas e receosas”, afirmou. Sobre as amas que, neste momento, dependem directamente da Segurança Social “e que não chegam a cem”, a secretária de Estado frisa que essa relação directa só existe “porque foi um processo que resultou do PREVPAP [Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública]”.

Por isso, a alternativa que continua a ser trabalhada e que Ana Sofia Antunes garante que irá ser concretizada numa proposta em breve, é a de ultrapassar as questões que as IPSS têm apresentado para não avançar com os aumentos – o que, segundo a APRA, é o que tem acontecido na esmagadora maioria dos casos.

Insistindo que “a actualização dos salários poderia ter avançado em Janeiro”, a secretária de Estado diz que não houve, da parte do Governo, a intenção de “fazer um braço-de-ferro” com as IPSS quando estas, depois de assinarem a adenda que previa os aumentos e a contratação das amas, apresentaram uma série de problemas relacionados com estas questões. E que nas últimas semanas tem havido um trabalho entre diversos organismos do Estado para ultrapassar os constrangimentos levantados pelas instituições.

“As instituições dizem que quando passarem as amas para o quadro e tiverem de lhes pagar 14 meses, mais os acréscimos com a Segurança Social e as Finanças, ficam com uma margem financeira muito pequena. Então, vamos negociar com essa margem a 14 meses. Pedimos à DGERT que apresentasse uma proposta de modelo alternativo, que fosse compatível com o regime de trabalho sem termo, e que possa incluir pagamento de horas extraordinárias e o regime de flexibilidade de horário. E ao IEFP pedimos um pacote de incentivos [para as IPSS] para a passagem a contrato sem termo. A última reunião foi na sexta-feira e, mais dia, menos dia, teremos uma proposta para apresentar às IPSS”, disse a governante.

Agastada com as instituições com quem existe acordo para a manutenção das creches familiares e que, em Dezembro, assinaram uma adenda ao acordo de cooperação, em que se comprometiam a actualizar os salários das amas a partir de Janeiro deste ano, além de as integrar num processo de contratação colectiva, que seria negociado ao longo do ano, Ana Sofia Antunes desabafou: “Aí, quero ver qual será a desculpa das IPSS para não cumprirem.”

A APRA tem alertado para a situação de precariedade em que se encontram as amas das creches familiares que, na sua maioria, não receberam os aumentos acordados para Janeiro. A instituição diz que algumas receberam um acréscimo no salário que não corresponde aos valores anunciados pelo Governo e que outras estão a ser “ameaçadas” com a indicação de que a valência de creche familiar não irá reabrir em Setembro, por causa do aumento dos custos associados a uma actividade que, até à data, é garantida através da prestação de serviços das amas.

Para sensibilizar a Assembleia da República para o tema, a APRA reuniu-se esta semana com representantes do PS, PCP e Bloco de Esquerda, com esta última força política a garantir que vai chamar ao Parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Segundo o anúncio feito em Dezembro, após a assinatura da adenda que previa alterar as condições de trabalho das amas das creches familiares, 358 profissionais deveriam ter sido aumentadas em Janeiro, com as amas que recebem três crianças em casa a passar a receber 1052 euros brutos e as que recebem quatro (o número máximo nesta valência) a receber 1178 euros brutos. Estes valores correspondem, respectivamente, a 85% e a 70% da verba transferida pela Segurança Social para as instituições que gerem estas creches.