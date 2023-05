Marcelo diz que teve primeiro contacto sobre intervenção do SIS a 29 de Abril

O Presidente da República disse esta quinta-feira que foi a 29 de Abril que teve o primeiro contacto sobre a intervenção do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infra-estruturas. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas antes da cerimónia de abertura da 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa.

Questionado se foi o primeiro-ministro quem o informou da intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS), respondeu: "Eu o que posso dizer é que o primeiro contacto que tive sobre esta matéria com alguém foi no dia 29 [de Abril], no regresso da Ovibeja".

O chefe de Estado escusou-se a revelar com quem teve esse contacto: "Pois se eu não conto as conversas que tenho, menos ainda conto as conversas que tenho sobre uma matéria em que o que eu queria dizer disse no dia 4 [de Maio]. Se eu tiver de dizer alguma coisa, direi mais tarde".

O SIS interveio na recuperação de um computador levado do Ministério das Infra-estruturas a 26 de Abril por Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, que tinha sido demitido nessa noite.

Foi a 29 de Abril que o ministro João Galamba deu uma conferência de imprensa sobre estes acontecimentos, na qual falou sobre o recurso ao SIS, referindo que se aconselhou com o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e com a ministra da Justiça sobre o que devia fazer.

Nessa conferência de imprensa, João Galamba disse que tentou ligar ao primeiro-ministro, mas que António Costa não atendeu o telefone.