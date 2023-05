Líder parlamentar do PS lançou acusação a deputados de fuga de informação sobre TAP?

A frase

Eurico Brilhante Dias lançou uma acusação muito grave sobre os outros grupos parlamentares e sobre os outros deputados que participam na comissão parlamentar de inquérito, de que teria partido da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP a fuga de informação. Joaquim Miranda Sarmento

O contexto

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, fez esta afirmação esta quinta-feira, no final da reunião do grupo parlamentar do PS, quando foi tornado público o resultado da investigação do Parlamento a fugas de informação sobre a documentação enviada pelo Governo à CPI da TAP. O inquérito concluiu que “ficou provada a ausência de responsabilidade de deputados, assessores e técnicos”.

Os factos​

Eurico Brilhante Dias havia dito, no dia 28 de Abril, que, “apesar de todos os esforços do presidente e dos serviços da CPI, estes não foram suficientemente eficazes para que o conjunto de deputados — e equipas de assessoria de deputados — não fizesse o que é um crime”.

Esta declaração foi feita no mesmo momento, em conferência de imprensa, em que apontou o dedo directamente a deputados e assessores, acusando-os — “especialmente à direita” — de “fazer o trabalho dos advogados de quem intenta contra o Estado”.

Brilhante Dias reagia assim à manchete do Correio da Manhã desse dia – Chefe de gabinete arrasa Galamba e Medina na TAP –, que se baseava num email enviado pela actual chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia, alertando para a fragilidade jurídica no despedimento da ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener. Ora, esse email fazia precisamente parte do lote de informações enviadas pelo Governo à CPI.

Brilhante Dias criticou quem divulgou os documentos, falando de uma “fuga de informação selectiva”.

Em resumo

O líder parlamentar efectivamente acusou deputados e funcionários da Assembleia da República de terem estado na origem da fuga de informação. As suas declarações são claras. Eurico Brilhante Dias pediu quinta-feira desculpa nestes termos: “Se a interpretação é de acusação, peço desculpa.”