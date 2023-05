Governo usa populismo como “arma de arremesso” para fugir a temas “inconvenientes”

António Costa tem vindo a alertar para as ameaças que o populismo coloca à democracia e já disse que a guerra que se tem "pela frente é o combate" a este fenómeno. Esta semana, o chefe do Governo voltou ao tema e acusou o deputado do Livre de se estar a deixar infectar pelo "vírus". Este tipo de acusação tem aumentado na política portuguesa, sendo que poucos políticos têm escapado ao ataque. Quem o diz são os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO, que consideram que Rui Tavares não é populista e que o executivo do PS tem recorrido a essa expressão para descredibilizar a oposição e fugir a assuntos difíceis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt