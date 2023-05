Maia de câmara na mão para “respirar” fotografia

O 1.º Colóquio de Fotografia da Maia arranca com workshops, apresentações de livros e portefólios, conversas e debates. Organizado pela câmara municipal e pela Associação Cultural Dez Quinze, tem curadoria de Paulo Pimenta, fotojornalista do PÚBLICO e do fotógrafo José Farinha.

No sábado, a manhã começa com um workshop de fotografia de rua. Produzido pelo Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI), do Porto, decorre entre as 10h e a 13h e é gratuito, mediante inscrição prévia.

É na tarde de 27 de Maio que decorre a maioria do programa, concentrado no Fórum da Maia. Das 14h às 15h30, Rui Luís apresenta o projecto Ideias no escuro, que recupera "imagens de arquivo, de colecções particulares e memórias familiares dispersas", e Carlos Lobo falará do livro de fotografia I would run this way forever and ever again.

Segue-se a demonstração dos projectos de fotografia de Pauliana Valente Pimentel e de Luísa Ferreira, das 15h30 às 17h.

O colóquio encerra com um debate. Das 17h às 19h, Carlos Lobo, Luísa Ferreira, Pauliana Valente Pimentel e Rui Pedro Luís discutem o tema "Fotografia: o poder da imagem na era digital". A moderação fica nas mãos de Manuela Matos Monteiro, directora das Galerias MIRA, no Porto.