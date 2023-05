Durante os próximos dias, existe pouco mais além de cannabis e cânhamo nesta feira em Zagreb, na Croácia. Em cada uma das mais de 40 bancadas da Cultiva Hemp Expo, as opções variam entre folhas em exposição, versões da planta já triturada, cremes e bolachas e bolos.

Pela primeira vez, e até ao próximo domingo, 28 de Maio, os visitantes têm acesso total à cannabis, assim como a oportunidade de aprender sobre os usos e benefícios da planta. “Experimentar as novidades mais recentes” também faz parte da oferta, lê-se no site do evento.

No primeiro dia, há quem não resista a provar as bolachas e quem saia com o saco cheio. Para os que não conhecem este mundo, os produtores e distribuidores explicam — as "aulas" também incluem fazer os acessórios em vidro usados para fumar.

Na Croácia, o consumo de cannabis para fins medicinais é legal, para quem padece de doenças como cancro ou esclerose múltipla, no entanto, tem de ser produzido por empresas certificadas.

Exposições como esta acontecem em vários países, incluindo em Portugal com a Cannadouro, no Porto. A próxima feira acontece nos dias 18 e 19 de Novembro na Alfândega.