Estão a querer dizer-nos que não aguentamos demasiada verdade?

Até para um primeiro-ministro tão ostensivamente relutante em levar a sério as perguntas dos deputados, foi extraordinária a recusa de António Costa em dar uma resposta directa a uma pergunta simples de “sim” ou “não”, feita mais do que uma vez no debate da última quarta-feira na Assembleia da República, por mais do que um grupo parlamentar, sobre se o seu secretário de Estado adjunto, António Mendonça Mendes, tinha ou não sugerido por telefone ao ministro das Infra-estruturas, João Galamba, que mobilizasse o SIS na tarefa de recuperar o computador do adjunto Frederico Pinheiro, como o próprio ministro, em plena comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, tinha dito que havia sucedido.

