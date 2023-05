Papa cancelou audiências desta sexta-feira por estar com febre, diz Vaticano

Porta-voz do Vaticano não forneceu mais detalhes sobre o estado de saúde do Papa, que deverá na mesma presidir à missa de domingo, na Praça de São Pedro, em Roma.

O Papa Francisco não recebeu ninguém em audiência nesta sexta-feira, 26 de Maio, porque está com febre, avançou o Vaticano. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não forneceu mais detalhes sobre o estado de saúde do líder católico de 86 anos.

"Por causa de uma febre, o Papa Francisco não recebeu (ninguém) audiências esta manhã", disse Bruni em resposta à pergunta de um jornalista sobre o porquê de ninguém constar da agenda do Papa do início do dia. Não é certo se o Papa receberá alguém em audiência privada no sábado.

Francisco passou cinco dias num hospital de Roma no final de Março por causa de uma bronquite, mas recuperou rapidamente e voltou às suas funções, fazendo até uma viagem de três dias à Hungria no final de Abril.

Na tarde de quinta-feira, o Papa parecia estar cansado depois de se reunir com um grupo de estudantes perto do Vaticano.

Francisco, que este mês celebrou dez anos como Papa, removeu parte de um pulmão, quanto tinha 20 e poucos anos, na Argentina, estando por isso mais exposto a problemas respiratórios. Nenhum dos eventos programados na agenda do Papa foi cancelado e deverá na mesma presidir à missa que marcará o Pentecostes no domingo, na Praça de São Pedro, em Roma.