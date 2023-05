Afinal, todos os residentes de Lisboa com Navegante vão usar as Gira sem pagar

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, anunciou, na manhã desta sexta-feira, que a gratuitidade da utilização do sistema de bicicletas partilhadas Gira se vai, afinal, estender a todos os portadores do passe Navegante com residência fiscal na cidade, sem excepção. A medida entrará em vigor no dia 5 de Junho, uma segunda-feira. Regista-se assim uma mudança de fundo ao que tinha sido decidido pela autarquia da capital. E que obrigará a encontrar uma solução informática, nos próximos meses, até que se realizem as mudanças na aplicação da Gira que permitam a utilização gratuita das bicicletas por todos os detentores do Navegante moradores em Lisboa.

Ao contrário do que havia sido comunicado pela edilidade, em Novembro do ano passado, o acesso ao sistema administrado pela Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) não se restringirá assim aos detentores do passe gratuito custeado pela câmara, ou seja, jovens até aos 23 anos e maiores de 65 anos, que nele se inscrevam. Na altura, a câmara prometera estudar o alargamento a esse segmento, numa segunda fase, consoante os resultados da primeira. Aludia-se então à avaliação do “impacto em termos de operacionalidade do sistema, em todas as suas variáveis”.

Mas a percepção sobre a necessidade de avaliação terá mudado subitamente. Ao ponto de se ter optado por alargar já a medida a todos os residentes em Lisboa, desde que tenham passe válido. A informação foi dada já durante a manhã desta sexta-feira pelo presidente Câmara de Lisboa, durante a cerimónia de lançamento da integração do sistema Gira com o passe Navegante, realizada no Lumiar. O que aconteceu no mesmo dia em que também são inauguradas seis novas estações na cidade, oferecendo assim mais 137 docas de estacionamento do sistema de bicicletas partilhadas.

Assim, e de acordo com a informação agora veiculada pela Câmara de Lisboa, e como havia até aqui sido anunciado, a partir deste sexta, os utentes do Navegante gratuito de Lisboa – ou seja, como menos de 23 anos e mais de 65 anos – podem começar a pedalar. Os restantes, isto é, todas as pessoas portadoras do passe Navegante residentes na cidade, independentemente da sua idade, passarão a poder utilizar as Gira a partir do dia 5 de Junho.

Para que tal seja possível, terão que se dirigir, a partir de 5 de Junho, a uma loja da EMEL e inscrever-se. Altura em que lhes será facultado um código, que terão de introduzir no momento em que se registam na aplicação da Gira. Será esse código que lhes possibilitará a utilização sem restrições das bicicletas partilhadas de Lisboa até que a empresa municipal consiga desenvolver uma solução informática adequada e através da qual a aplicação preveja já a inscrição de todos os usuários do Navegante com residência fiscal em Lisboa. Até lá, terão mesmo que usar o tal código provisório.

Os utentes que, desde esta sexta, podem usar sem restrições a Gira com recurso ao seu Navegante gratuito têm a vida mais simplificada. Se ainda não tiverem a aplicação Gira, o primeiro passo é descarregá-la na app store usual (Play Store em sistemas Android ou Apple Store para iPhones). Depois, ao fazer a inscrição, terão de indicar o tipo de passe, escolhendo a nova opção: “Gira/Navegante”. É a que se deve escolher, para ter direito à isenção de pagamento. Depois de clicar nessa opção, será pedido o número de identificação do passe Navegante gratuito. Se fizer parte da base de dados dos utilizadores, a inscrição é automaticamente validada.