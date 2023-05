Burgau, a minha “praia de sonho”, a minha Grécia no Algarve

O mês de Agosto é sempre único a cada ano, apesar de o passar sempre no mesmo local e com as mesmas pessoas. Finalmente, quando chego, a saudade que senti durante todo o ano desaparece. Até o ar me parece diferente do de todos os outros lugares, apercebendo-me de que se torna de repente especial e aconchegante.

Burgau, uma das vilas costeiras mais pequenas e desconhecidas do Algarve, consegue ser a mais divertida e desejada por todos que a conhecem. A cada dia 1 de Agosto – e já desde antes de eu ter nascido, a minha família e amigos chegam ao Burgau de malas feitas para desfrutarem dos seus melhores quinze dias do ano.

Foto Um cenário de postal numa imagem de divulgação do turismo algarvio para o Burgau, no concelho de Vila do Bispo Turismo do Algarve

Casa à beira-mar, com uma praia de sonho (pequena, mas incrível), onde todos encontram a sua paz de manhã e pelo dia fora, com casas azuis e brancas, umas em cima das outras. Os almoços feitos pela minha avó materna que deixam todos bem dispostos; as brincadeiras com os meus primos e irmão na nossa piscina; os churrascos feitos pelo meu pai e pelo meu tio; as pescarias de barco com amigos, incluindo os experientes pescadores da vila; as noites quentes e memoráveis; tudo isto me faz não querer voltar depois à realidade de Lisboa.

Os turistas parecem adorar: apesar de ser uma terra relativamente pouco conhecida para os portugueses, não aparenta sê-lo para os ingleses, que ficam fascinados com o que vêem e elogiam a beleza natural e o contexto pitoresco desta antiga vila piscatória que, actualmente com cerca de duzentos e cinquenta moradores, tem muitos residentes estrangeiros. Estes, na maioria ingleses, gerem pequenos hotéis, restaurantes ou bares, por onde se ouve frequentemente falar outras línguas que não a portuguesa.

Foto Burgau em dois "postais" da leitora Mariana Alves dr

As ruas inclinadas, ruelas e escadinhas que vão serpenteando por aqui e por ali, as casas alvas e azuis, os recantos floridos e as vistas altaneiras para o mar dão-lhe um encanto particular. São imagens que ficam para sempre registadas na nossa memória, dignas de um álbum de fotografias ou de uma qualquer obra cinematográfica. E, no entanto, penso que serão certamente as águas frescas e transparentes e o areal dourado da praia, rodeada de falésias que nos abrigam do vento, que mais atraem e cativam aqueles que pretendem fruir de uns dias repousantes durante a época balnear.

Foto burgau Mariana alves

Há já uns anos, li algures que a vila de Burgau tinha sido, por tudo isto, considerada a Santorini portuguesa, numa analogia com a famosa ilha no mar Egeu e a imagem idílica que se costuma ter da Grécia ou de umas férias de sonho. Não conheço ainda a ilha grega, mas posso afirmar que Burgau é um lugar perfeito para usufruir de momentos marcantes e vivências inesquecíveis.

Mariana Alves (texto e fotos)