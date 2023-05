Brinquedos dos Famosos em Seia: da bola de Bernardo Silva à boneca de Variações

A nova exposição do Museu do Brinquedo de Seia reúne objectos que marcaram a infância de 30 celebridades portuguesas e deixa o apelo: “sejam felizes e não deixem de brincar”.

A máquina de escrever do humorista Ricardo Araújo Pereira, o livro do Tintin do cantautor Sérgio Godinho, o serviço de cozinha do chef Hélio Loureiro, o cavalinho de pau da cantora Rita Guerra, a primeira bola do futebolista Bernardo Silva, as bonecas do músico António Variações…

Inaugurada a 20 de Maio, a exposição Brinquedos dos Famosos dá a conhecer uma série de objectos com valor afectivo, guardados até aos dias de hoje por 30 figuras da nossa praça.

Entre o simbolismo do brinquedo favorito e as memórias dos tempos de infância que lhe estão coladas à pele, a montra reúne divertimentos cedidos por três dezenas de celebridades. Aos nomes já indicados, juntam-se assim os de Ana Colaço, José Coimbra, Madalena Costa, Miguel Santos, Amélia Silva, Pedro Górgia, Vera de Melo, Miguel Vieira, Moema, Maria Botelho Moniz, Vítor Marques, António Raminhos, Ruy de Carvalho, João Baião, Miguel Oliveira, Jorge Palma, Salvador Martinha, Manuel Luís Goucha, Mónica Jardim, Eduardo Madeira, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Pedro Barroso e Herman José.

Dos bonecos aos jogos, passando por peluches, livros, tachos e bolas, a premissa da cedência assenta no “estar intimamente ligado à sua vivência de infância”, tendo “participado no seu desenvolvimento cognitivo e que, hoje, detenha um valor simbólico que estimula o bem-estar, a imaginação e a autoestima do detentor”, explica a autarquia na nota de apresentação.

A primeira bola de Bernardo Silva Armando Figueiredo A máquina de escrever de Ricardo Araújo Pereira Armando Figueiredo O livro cedido por Sérgio Godinho Armando Figueiredo Fotogaleria A primeira bola de Bernardo Silva Armando Figueiredo

Fotografias, textos e vídeos que aludem “à importância do brinquedo e do brincar na formação enquanto cidadão e artista” estão também disponíveis para complementar o espólio e manter em mente o lema da mostra (e também do museu): “sejam felizes e não deixem de brincar”.

Patente no Museu do Brinquedo de Seia até 18 de Abril de 2024, a exposição enquadra-se no processo de renovação de conteúdos do espaço, que tem como foco principal a arte (e o direito) do brincar “preservando memórias, costumes e crenças dos tempos antigos e actuais” e alberga uma colectânea de cerca de dez mil brinquedos de Portugal e de outras paragens.

As portas do Museu do Brinquedo estão abertas de terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada custa 3€, ficando a 2€ para crianças dos quatro aos 17 anos e seniores e gratuita para menores de três anos.